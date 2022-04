Inter in campo: niente riposo dopo il derby, testa alla Roma

Non c'è spazio per il riposo in casa Inter dopo il derby vincente in Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli. Gli uomini di Simone Inzaghi, infatti, non hanno usufruito di alcun giorno di riposo e sono subito ritornati in campo al Suning Training Centre per preparare al meglio la prossima sfida di campionato contro la Roma dell'ex tecnico nerazzurro José Mourinho. Quella contro i giallorossi sarà infatti un'altra gara importantissima per proseguire nella volata scudetto che vedrà i campioni d'Italia poi scendere in campo la prossima settimana nel recupero contro il Bologna.