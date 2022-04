Adriano all'allenamento dell'Inter. Inzaghi: "Vieni spesso..."

MILANO – Adriano Leite Ribeiro si è recato questa mattina al centro sportivo dell’Inter per assistere l’allenamento dei giocatori nerazzurri di Simone Inzaghi. L'ex attaccante brasiliano è stato ospite in questi giorni in casa Inter tra l’incontro con Steven Zhang e il ritorno a San Siro per il derby di Coppa Italia contro il Milan. All'allenamento odierno dell'Inter, Adriano ha incontrato il vicepresidente Javier Zanetti e poi ha salutato diversi giocatori, tra abbracci e foto. Saluto molto caloroso anche con il tecnico Inzaghi, che gli ha detto: "Vieni spesso a vederci". Con il brasiliano in tribuna a San Siro, infatti, i nerazzurri hanno battuto 3-0 il Milan.