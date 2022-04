Nainggolan a tutto campo: "Inter favorita per lo Scudetto. Lukaku? Io l'avevo avvisato..."

Nainggolan: "Quanta ipocrisia sulla mia vita privata..."

Il centrocampista è tornato a giocare in Belgio, in quell'Anversa che l'ha visto crescere: "Sono tornato da adulto nella città in cui sono stato bambino. Insomma, mi manca la quotidianità italiana: ho trascorso più tempo nel vostro paese che nel mio. Qui cerco di essere un esempio per bambini e ragazzini: come sempre, nel quartiere in cui sono nato, è un attimo a prendere la strada sbagliata. Le ca**ate fatte in passato? Le ho pagate tutte, ma intorno a me c'è sempre stata tanta ipocrisia: dal mio amore per le macchine di lusso all'episodio di capodanno: certe cose avrei potuto evitarle, vero. Ma, insomma: se vai in discoteca non va bene, se stai a casa neppure...".

Nainggolan: "A Roma le emozioni più forti della mia carriera"

Un occhio al passato e uno al presente: "Nel 2014 preferii la Roma al Napoli per rispetto ai tifosi del Cagliari. Ma si tratta delle due piazze più passionali d'Italia tra tifo e colore. Vincere da queste parti è sempre più difficile: la gente dovrebbe sognare in silenzio. Io alle critiche rispondevo col sorriso e sul campo, senza condizionamenti e senza saltare mai un allenamento, nonostante la mia vita privata e le frecciate che ne conseguivano. Ma molti giocatori non hanno le spalle grosse per poter fare lo stesso".