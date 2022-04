Inter-Roma, Inzaghi sorride: "Abbiamo gli arbitri migliori d'Europa" VIDEO

Dopo il netto 3-0 al Milan in Coppa Italia, con la conquista della finale, l'Inter si rituffa sul campionato. Avversario scomodo la Roma dell'amico Mourinho. Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della sfida: “Affrontiamo una delle squadre più forti del campionato, che sta attraverso un periodo ottimo. Il loro allenatore sappiamo bene chi è, qual è stato il suo percorso qui all'Inter e anche all'estero. Sappiamo che per noi è un match importantissimo e non sarà facile”.

Inzaghi: “Tutti a disposizione, tranne Vidal” In casa Inter regna l'abbondanza: “Correa ha fatto ottime partite come le hanno fatte i suoi compagni. Abbiamo ancora l'allenamento di oggi pomeriggio, poi faremo una sgambata domattina. Sono tutti a disposizione tranne Vidal che ha avuto una brutta distorsione nei minuti finali del derby. La formazione la sceglierò domattina”. Il 3-0 al Milan ha portato “tantissima convinzione, abbiamo fatto un'ottima gara che ci ha regalato un'altra finale. Abbiamo attraversato un periodo in cui abbiamo raccolto meno di quello che dovevamo, ora abbiamo di fronte un finale di campionato molto tirato, noi siamo lì".

Inzaghi: “Da qui alla fine in tanti proveranno a metterci in difficoltà” Arriva un mese intensissimo per l'Inter, Inzaghi lo sa bene: “Sappiamo che manca un mese alla fine della stagione con tantissime partite ravvicinate. Sia io che la squadra dobbiamo essere bravi, tranquilli e sereni per preparare al meglio partita per partita. Non pensiamo più al derby vinto, siamo con la testa solo sulla Roma, che è in un momento ottimo anche fisicamente. Serviranno corsa, aggressività e determinazione. Da qui alla fine troveremo tante squadre che proveranno a metterci in difficoltà". Roma e Bologna in rapida successione: “Questa settimana, con Roma-Bologna-Udinese, è importantissima per noi. Lo sappiamo, bisognerà essere molto lucidi nel preparare così tante partite in una settimana sola. Non è la prima volta che affrontiamo periodi così intensi, chiuderemo la stagione con 52 partite. Il dispendio è tanto ma andiamo avanti di match in match".

Inzaghi: “Giocheremo più delle rivali, ma la finale non è un peso” L'Inter si è meritata di giocare più partite delle rivali, ottenendo la finale di Coppa Italia, Ma in più, rispetto al Milan e al Napoli, c'è anche il recupero con il Bologna: “Non è un peso, perché tra queste partite c'è una finale. Ovviamente la partita di Bologna avremmo voluto giocarla a gennaio, ma non è stato possibile causa pandemia. Ci tocca giocare ora, ma ho la fortuna di avere giocatori di esperienza, sappiamo come recuperare mentalmente dopo ogni sforzo". Juve-Inter è stata decisiva come dice Allegri? “È stata una vittoria importante, arrivata in un momento delicato per noi. Questi ragazzi dall'8 luglio stanno facendo un ottimo lavoro. Sono tutti seri e concentrati, dopo l'inizio che abbiamo avuto abbiamo alzato le aspettative. I tanti impegni ci devono dare una spinta in più. Le insidie sono tante ma ci stiamo preparando nel migliore dei modi. L'auspicio è di non avere infortuni, così da poter scegliere".

Inzaghi: “A centrocampo ci sono anche Gagliardini e Vecino” Ci potrà essere un po' di turnover, in particolare in mezzo al campo, da qui alla fine della stagione: “Chiaramente sappiamo che a centrocampo giocano spesso Barella-Brozovic-Calhanoglu. Nell'ultimo periodo Gagliardini e Vecino hanno giocato un po' meno ma si allenano benissimo ogni giorno, ci daranno una grandissima mano da qui alla fine. Arturo ha fatto tantissime partite a gara in corso, l'altra sera è entrato nel migliore dei modi. Ci ha lasciato una caviglia, speriamo che rientri già contro il Bologna". Sugli arbitri, dopo le polemiche per il gol annullato a Bennacer, Inzaghi spegne ogni incendio: “La grandissima soddisfazione è quella di aver raggiunto la finale di Coppa Italia. So che abbiamo una delle migliori classi arbitrali d'Europa, siamo fortunati ad averla. Possono sbagliare gli arbitri come sbagliano allenatori e giocatori. Nell'arco di un campionato gli episodi contro o a favore si pareggiano".