Inter, Dumfries: "Il mio quinto gol? Merito dei tifosi"

Inter, Dumfries: "Scudetto? Continuiamo step by step"

L'esterno olandese ha sbloccato il match al 30': "Il mio quinto gol in stagione? San Siro è casa mia, i tifosi sono fantastici e per me il loro supporto è fondamentale. D'Ambrosio mi ha aiutato tanto ad ambientarmi. Stiamo giocando molto bene e dobbiamo continuare così". L'Inter è momentaneamente al comando della classifica con una partita in meno, e mette ora pressione al Milan: "Non è stato affatto facile, la Roma ha giocato una buona partita. Per noi era importantissimo vincere oggi, abbiamo difeso bene e siamo parecchio soddisfatti. La nostra testa resta alla prossima partita, ragioniamo step by step, per lo scudetto c'è tempo", sono le sue parole a DAZN.