Inter, De Vrij: "Con la Juve era da dentro o fuori, ora c'è lo spirito giusto"

L' Inter ha fatto un altro importante passo verso lo scudetto grazie alla vittoria contro la Roma , nell'ultimo big match della stagione nerazzurra. Dopo la gara Stefan De Vrij a DAZN ha mandato un messaggio chiaro: "Siamo stati dentro la partita per quasi tutto il tempo, abbiamo fatto una grande gara e mostrato una grande voglia di vincere".

Inter, De Vrij: "Dopo la Juve abbiamo continuato a vincere"

Il centrale olandese ha sottolineato l'importanza della vittoria contro la Juventus, che ha sbloccato la squadra dopo un avvio di 2022 non brillante: "La partita con la Juventus era da dentro o fuori, con tanta sofferenza l'abbiamo portata a casa e dopo di quella abbiamo continuato a vincere". L'Inter ha ritrovato lo spirito giusto: "Abbiamo dato l'impressione di una squadra unita, con un bello spirito. Oggi contro una squadra fortissima nelle ripartenze era importante marcare bene, devi parlare da difensore per essere pronto a riprendere posizioni ed annullare i contropiedi. Io sto meglio, ho avuto un infortunio e ora ho giocato due partite in quattro giorni. Era importante ritrovare ritmo e continuità. Bisogna dare sempre il massimo".