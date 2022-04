La festa social dell'Inter: Calhanoglu da record e Materazzi provoca

Inter, Calhanoglu re degli assist: doppia cifra in stagione

Che la partita contro l’ex José Mourinho sarebbe stata la più impegnativa tra quelle che il calendario riserverà all’Inter prima del finale di campionato era altrettanto indubbio, per questo molti dei giocatori nerazzurri hanno voluto celebrare il netto 3-1 sui propri canali social. Dall’essenziale “Una vittoria che volevamo. Avanti!" di Federico Dimarco al non originalissimo, ma efficace, invito di Denzel Dumfries a puntare l’attenzione sulle prossime “finali: “Abbiamo cinque finali davanti a noi in campionato, facciamolo tutti insieme. Oggi atmosfera incredibile” ha scritto l’olandese, autore contro la Roma del quinto gol del proprio campionato. Più “ermetico” il post di Hakan Calhanoglu, che ha immortalato i compagni di reparto Nicolò Barella e Marcelo Brozovic con la didascalia “Midfield triooo”. In effetti contro la Roma il centrocampo dell’Inter ha fatto ancora la differenza con il gol, il secondo consecutivo in campionato di Brozovic, e i due assist del turco, salito in doppia cifra (10) in stagione in Serie A come passaggi vincenti, impresa riuscita nella storia recente dell’Inter in una singola stagione solo a Stankovic nel 2006-’07 e Candreva nel ’16-17.