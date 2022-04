Il Manchester United su Eriksen: ora l'ex Inter è conteso tra ten Hag e Conte

Dopo il malore all'Europeo2020, l'allenamento con l'Ajax

Prima di unirsi alle Bees a inizio anno, infatti, il centrocampista danese – reduce da un malore in campo durante il match contro la Finlandia all’Europeo2020 – si è allenato con la squadra Under21 dell’Ajax, dove il tecnico olandese ten Hag ha avuto modo di riscoprire il suo talento.

Eriksen, conteso tra ten Hag e Conte

Il sostituto di Ralf Rangnick farà quindi di tutto per portare all’Old Trafford il nazionale danese, dal momento che il suo contratto firmato con il Brentford è prossimo alla scadenza. E da giugno l’ex Inter sarà di nuovo libero di trasferirsi altrove. Tuttavia, lo United non è l’unico club di Premier interessato ad Eriksen: sempre secondo il 'Daily Mail' anche Antonio Conte vorrebbe riportarlo al Tottenham (club con il quale ha giocato per sette anni), dopo aver lavorato con il giocatore durante il suo periodo – vincente - alla guida dell'Inter.