Inter, i tifosi vedono lo scudetto: biglietti polverizzati per le trasferte

Non si trovano più biglietti nel settore ospiti per i tifosi dell'Inter, che hanno assaltato le ricevitorie per accaparrarsi i preziosi tagliandi in vista delle due trasferte, mercoledì con il Bologna e domenica a Udine. I fan nerazzurri 'vedono' lo scudetto, che sarebbe sicuro vincendo le ultime cinque da qui alla fine. E vanno a caccia del lasciapassare per vedere i loro beniamini di persona. Già contro Milan e Roma, San Siro si era presentato con il tutto esaurito, cosa che si ripeterà presumibilmente il 6 maggio contro l'Empoli, per la penultima in casa. A meno che i nerazzurri non stecchino le prossime due partite, ma in ogni caso il Meazza avrebbe più di 70 mila spettatori.