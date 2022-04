Inter, il dramma di Radu: le lacrime e gli abbracci dei compagni

Usare termini iperbolici legati al calcio sarà anche esagerato, in particolare in tempi di guerra, ma ciò che ha vissuto Ionut Radu durante Bologna-Inter ha tutti i crismi del dramma. Sportivo, professionale e umano.

Bologna-Inter, l'errore di Radu inguaia i nerazzurri Sostanzialmente poco impegnato per 80 minuti, incolpevole sulla rete di Arnautovic, il portiere rumeno dell’Inter, in campo dall'inizio a Bologna per l'infortunio muscolare subito da Handanovic, è incappato nell’incredibile svarione che può cambiare la storia del campionato di Serie A 2021-’22 e le prospettive dei nerazzurri. Magari la carriera del diretto interessato no, perché a 24 anni il tempo di rifarsi, e le qualità per farlo, ci saranno.

Incubo Radu, l'errore e il pianto Ma sul momento fa male, talmente male da non poter impedire alle lacrime di scorrere sul viso. Subito dopo il clamoroso liscio sul retropassaggio di Gagliardini, che ha offerto a Nicola Sansone il più comodo degli assist, il mondo è caduto addosso all’ex portiere di Avellino e Genoa. Prima gli ultimi minuti vissuti con gli occhi sbarrati a sperare quantomeno nel gol del pareggio, in un regalo dei compagni di squadra che potesse almeno in parte toglierlo dai riflettori. Poi, al triplice fischio di Doveri, il pianto.