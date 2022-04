Sansone, la bestia nera dell'Inter col Milan nel cuore: "Spero che Maldini chiami..."

Ci sono davvero tante coincidenze nella storia di colui che potrebbe diventare l’uomo-chiave nella corsa scudetto 2021-’22. Perché Sansone, nato a Monaco di Baviera da una famiglia di origini salernitane, è uno che il grandissimo calcio lo ha assaggiato da subito, crescendo nel settore giovanile del Bayern insieme, tra gli altri, a un certo David Alaba . Famoso, però, Sansone lo è diventato in Italia, grazie a un’intuizione del Parma , che lo acquistò nel 2012. Poi il passaggio al Sassuolo , un’altra esperienza all’estero al Villarreal , con 13 gol in due anni, e quindi l’approdo al Bologna, nel gennaio 2019.

Il segno distintivo della sua carriera è stato quello di fare gol, tanti gol, alle grandi della Serie A . Basti pensare alla stagione del debutto, quando tra novembre e febbraio Nicola impallinò in sequenza la stessa Inter, la Juventus e il Milan, regalando al suo Parma tre punti: quelli della vittoria sui neerazzurri il 26 novembre 2012 e quello del pareggio contro i bianconeri. Nel dicembre 2013 sarebbe arrivata addirittura una doppietta all’Inter, in una gara finita 3-3 proprio a San Siro. La musica non è cambiata dopo il passaggio al Sassuolo, maglia con la quale Sansone ha segnato altri due gol alla Juve, uno alla Roma, un altro all’Inter e addirittura tre al Milan .

"Sogno di giocare la Champions con il Milan"

Insomma, un vero e proprio ammazza-grandi, che non è però riuscito a trovare in carriera la continuità necessaria per stare ai vertici ed andare oltre le tre presenze in Nazionale raccolte nel 2016, sotto la gestioni Conte e Ventura. Certo, il gol segnato a Radu è stato il più facile della carriera, ma anche il più inaspettato. Ma al termine della gara, interrogato sulla possibilità che il Bologna possa aver fatto un favore al Milan nella corsa al titolo, Sansone, ai microfoni di 'Sky Sport', ha prima reagito stizzito e poi sorriso e scherzato pensando al proprio tifo…: "Ho visto la palla un po' forte e lunga, ci ho creduto e sono stato fortunato - dice l'attaccante -. L'atteggiamento? Penso sia la normalità giocarsi le partite. Non abbiamo fatto alcun favore a nessuno, solo a noi stessi. Penso che giocarsi sempre le partite sia la normalità. Io tifoso del Milan? Sinceramente spero che qualcuno mi chiami, o Maldini o qualcun altro. Almeno per un prestito, così l'anno prossimo posso giocare la Champions..."