Radu in lacrime: la gelida reazione di Handanovic fa discutere i tifosi dell'Inter

BOLOGNA - Il clamoroso ko dell'Inter contro il Bologna (2-1) rimette il destino del campionato nelle mani del Milan che ora, nel caso in cui i nerazzurri le vincessero tutte, avrebbe bisogno di 10 punti su 12 per conquistare un Tricolore che manca dal 2011. La squadra di Inzaghi, nel recupero contro i rossoblù, era anche passata in vantaggio dopo appena 3' con Perisic, autore di un gol bellissimo, poi il pareggio di Arnautovic prima del duplice fischio.

Lautaro e compagni spingono alla ricerca del gol vittoria, ma Radu la combina grossa: liscio clamoroso su retropassaggio da rimessa laterale di Perisic e per Sansone è un gioco da ragazzi metterla dentro a porta sguarnita. Dopo Donnarumma, Buffon e Meret, anche il portiere rumeno incappa in una papera clamorosa, una topica che, però, potrebbe risultare decisiva per la conquista finale dello scudetto.

La reazione di Handanovic all'uscita dal campo

Al termine del match l'estremo difensore, sopraffatto dalla pressione e sconfortato per l'errore commesso, non riesce a trattenere le lacrime e scoppia in un pianto liberatorio. A far discutere, però, è stata anche la reazione di Handanovic. Il capitano dell'Inter, che gli aveva lasciato il posto per una contrattura all'addome accusata poco prima del match, ha imboccato il tunnel degli spogliatoi senza nemmeno rivolgere lo sguardo al compagno, mentre Correa, Cordaz e Dumfries gli sono subito andati vicino per consolarlo. Il terzino olandese, addirittura, si è messo davanti alle telecamere per impedire che le immagini di Radu in lacrime dopo l'errore diventassero la copertina di una serata iniziata alla grande ma finita in maniera tragica. Cala il buio sul Dall'Ara e forse anche sui sogni scudetto dell'Inter.