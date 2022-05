Inter, buone notizie: Barella pronto per l'Empoli, Bastoni si candida per la Coppa Italia

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi dall'allenamento odierno dell 'Inter . La rosa è infatti quasi al completo e pronta per le ultime tre partite di campionato e per la finale di Coppa Italia contro la Juve, in programma l'11 maggio a Roma. Gli acciaccati hanno recuperato o sono sulla via del recupero. Per l'appuntamento contro i bianconeri, l'allenatore nerazzurro dovrebbe dunque poter presentare la miglior formazione.

Verso l'Empoli: Barella riposerà?

Oggi Nicolò Barella si è allenato con il gruppo, non sente più il fastidio che aveva fatto temere tutti nel finale della trasferta di Udine. A San Siro, contro l'Empoli, sarà a disposizione. Starà a Inzaghi valutare se schierarlo titolare o farlo riposare in vista della finale di Coppa Italia di cinque giorni dopo. C'è cauto ottimismo anche per Bastoni, che si candida per un posto contro la Juve. Contro i toscani, l'Inter potrebbe fare un po' di turnover: ci potrebbe per esempio essere un turno di riposo per Perisic con Gosens finalmente titolare. Grazie alla grande forma del croato, da quando è approdato in nerazzurro il tedesco non ha mai giocato dall'inizio.

Inter: con l'Empoli la penultima a San Siro

Procede molto bene la vendita dei biglietti per Inter-Empoli, la penultima quest'anno a San Siro per Lautaro e compagni. Resterà, infatti, poi solo l'ultima di campionato contro la Sampdoria, inframmezzate dalle due trasferte per la finale di Coppa Italia e per la 37esima di serie A contro il Cagliari.