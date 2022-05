Inter, Brozovic è il miglior giocatore del mese di aprile in Serie A

MILANO - Marcelo Brozovic ha vinto il premio come miglior giocatore del mese di aprile in Serie A. Il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile è stato assegnato al centrocampista dell'Inter e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa22. Il premio e la card gli verranno consegnati nel pre-partita contro l'Empoli, sfida in programma a San Siro questo venerdì 6 maggio. La classifica è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l'ausilio dei dati di tracking registrati da EMG Italy.

Efficienza tecnica pari al 95% Per il calcolo finale sono state considerate le giornate disputate nel mese di aprile in Serie A. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 77 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: - Indice di Efficienza Tecnica del 95%, in linea con i migliori registi a livello Europeo; - Tatticamente ineccepibile (K-Movement 95,4%), riesce a guidare la manovra grazie ad un'ottima visione di gioco (K-Solution 94%); - Affidabile in fase di costruzione, non sbaglia mai passaggi di media difficoltà (K-Pass 92%) e protegge efficacemente la palla negli 1vs1.