Inter, Handanovic fa un altro passo nella storia: ma il futuro resta in bilico

Trentacinque presenze su trentasei partite di questo campionato, appena quattro gare saltate nelle ultime tre edizioni della Serie A. Eppure per Samir Handanovic , uno degli "stakanovisti" eccellenti del calcio italiano, la decima stagione con la maglia dell’ Inter potrebbe concludersi con il rimpianto legato all’unica partita non disputata nella prima annata che lo ha visto fregiarsi dello scudetto sulla maglia, quella contro il Bologna caratterizzata dall'erroraccio di Ionut Radu .

Samir Handanovic entra nel "club dei 550"

Quella sera al “Dall’Ara” Handanovic è rimasto in panchina per la prima volta per infortunio dal febbraio 2020. A fermarlo una contrattura all'addome, prontamente superata pochi giorni dopo al punto che lo sloveno ha difeso i pali nerazzurri nelle partite successive contro Udinese ed Empoli. Per il capitano nerazzurro si è trattato di due gettoni storici avendo permesso ad Handanovic di toccare quota 550 presenze in Serie A.