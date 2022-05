Inter, Lautaro Martinez: "Futuro? Ora penso solo alla Juve"

Inter, Lautaro Martinez: "Con la Juve sarà una battaglia"

"Il futuro? L'obiettivo ora è quello che abbiamo in campionato - ha specificato il Toro -. Mancano due partite importanti e la finale di Coppa Italia che per me conta pure tanto. Con la Juventus sarà una partita dura, una finale da giocare, sicuramente chiusa. Ci sarà da battagliare e dobbiamo essere pronti a quello che ci aspetta mercoledì a Roma". L'Inter ha tirato ben 37 volte nella partita contro l'Empoli: "Vuol dire che stiamo facendo bene, ma dobbiamo chiudere la partita prima se possiamo. Anche la Juventus è una squadra che arriva con tanti uomini in attacco e dovremo essere attenti a questo".