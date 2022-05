Dalla birra con sigaretta di Brozovic alle emozioni di Dzeko: tutta la gioia dell'Inter su Instagram

Çalhano?lu: "Questa Coppa è per voi interisti"

Incontenibile anche Hakan Çalhano?lu, che pubblica tre post, uno dei quali è un'immagine stilizzato di lui artigiano che, munito di scalpello, definisce la Coppa Italia in tinte nerazzurre: "Questa Coppa è per voi interisti", scrive l'ex Milan e "Made it!", letteralmente "E' fatta!", che caratterizza - come filo conduttore - i messaggi di tanti altri compagni di squadra.

Inter, Dzeko gioca col suo passato: "Emozioni speciali in questo stadio"

Come Milan Skriniar, che pubblica tante story e ben tre post col messaggio: "Another trophy!". Federico Dimarco incontenibile: "Campioni! Per noi e per voi, la Coppa Italia è nostra! Sempre e solo forza Inter". Edin Dzeko, in qualche modo, non dimentica il suo passato con la Roma: "La nostra Coppa al cielo, in questo stadio: emozioni speciali!". "Dopo 11 anni l’abbiamo riportata a casa", scrive Lautaro Martinez. E, ancora, Alessandro Bastoni: "Campioni! Il giusto premio per la nostra cavalcata!". Quindi, l'auspicio per il campionato di Joaquin Correa: "Un altro titolo! Ora andiamo a vincerne uno in più, siamo una grande squadra!". "Dare sempre il meglio, crederci sempre, perché paga sempre!". E' la morale dell'olandese Denzel Dumfries.