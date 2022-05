Inter, Zhang mette la coppa in bacheca: "Un altro trofeo, ma non è finita"

L' Inter sui profili social ha immortalato il presidente Steven Zhang mentre posiziona nella sala dei trofei la Coppa Italia conquistata mercoledì sera al termine della finale dell'Olimpico contro la Juventus : "Un altro trofeo diventa parte della nostra storia. Yesterday we #MadeIt. Today we place it", è il commento della società nerazzurra.

La Coppa Italia 2021/2022 è il terzo trofeo per Suning da proprietaria del club meneghino, dopo lo scudetto dell'anno scorso e la vittoria in Supercoppa. "Ogni giorno ho l’onore di fare questo percorso con la squadra, lo staff e con tutte le persone che ogni giorno lavorano fuori dal campo. Voglio ringraziare tutti quelli che ci supportano ogni giorno in questo percorso, i nostri tifosi che ci sostengono da ogni parte del mondo", sono le dichiarazioni di Zhang sul sito ufficiale dell'Inter. Ora l'obiettivo è puntato sulla volata scudetto, arrivata agli sgoccioli: "Questa coppa rimarrà per sempre nella storia dell’Inter, ma allo stesso tempo la stagione non è ancora finita. Dobbiamo combattere fino all’ultimo minuto".