L'Inter e il 'Triplete' stagionale contro la Juve: nerazzurri terzi nella storia a riuscirci

Se la sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia ha “condannato” la Juventus alla prima stagione senza trofei dopo 10 anni consecutivi con almeno un trofeo in bacheca tra scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, rendendo giocoforza negativo il bilancio dell’annata della squadra di Allegri nonostante il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League, c’è un altro dato che esprime la “storicità” in negativo della stagione calcistica 2021-’22 per la Juventus.

L'Inter e lo storico tris di successi sulla Juve L’Inter è infatti diventata la terza squadra nella storia in grado di battere la Juve per tre volte in una stessa stagione in almeno due competizioni differenti. La squadra di Simone Inzaghi aveva già tolto a Chiellini e compagni la possibilità di sollevare al cielo la Supercoppa Italiana nella finale di San Siro vinta 2-1 dai nerazzurri il 12 gennaio e si è poi imposta nella partita di ritorno in campionato giocata lo scorso 3 aprile all’Allianz Stadium e decisa dalla rete di Hakan Calhanoglu.

Sprofondo Juve, Inter come Fiorentina e Lazio negli anni '40 Prima dell’Inter le due uniche altre squadre a compiere questa impresa erano state Fiorentina e Lazio rispettivamente nelle lontanissime stagioni 1940-’41 e ’42-43. In entrambi i casi, ovviamente, non esistendo la Supercoppa Italiana, le tre sconfitte della Juve sono state registrate nelle due gare di campionato, perse 3-2 in casa e 5-0 in Toscana, e di Coppa Italia, con la Fiorentina vittoriosa per 5-3, lo stesso risultato con il quale la Lazio si impose nell’andata del campionato ’42-43, per poi ripetersi con il 4-2 del ritorno in campionato e il 3-2 degli ottavi di finale di Coppa. La Juve chiuse le due annate rispettivamente al quinto e al terzo posto.