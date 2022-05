Inter, dalla Francia: "Psg pronto a fare un'offerta per Bremer"

Bremer, ci pensa anche il Psg: l'indiscrezione francese

Secondo le indiscrezioni riferite dall'Equipe, il direttore sportivo del Psg Leonardo, alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo della squadra di Maurizio Pochettino (che difficilmente sarà confermato per la prossima stagione), ha messo gli occhi sul 25enne centrale granata, sotto contratto con il Torino fino al 2024. Leonardo avrebbe già stabilito i primi contatti e sondato la volontà del giocatore e le richieste di Urbano Cairo. Bremer è da tempo accostato all'Inter, che lo considera una priorità in caso di una cessione pesante in difesa, come quella di Skriniar o De Vrij. La valutazione del giocatore, anche per la lunga fila di pretendenti, sta salendo di giorno in giorno e Cairo non chiede meno di 30 milioni di euro. In Italia dal 2018, Bremer ha disputato 33 partite di campionato in questa stagione, andando a segno in tre occasioni.