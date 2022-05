Inter, Valentino Lazaro delude al Benfica e torna in nerazzurro

Valentino Lazaro delude in Portogallo e tornerà all' Inter in estate. L'esterno austriaco, che ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Benfica , non verrà riscattato dalle Aquile al termine della stagione: l'indiscrezione di A Bola è stata confermata dalle parole dell'agente del giocatore.

Lazaro torna all'Inter, la conferma dell'agente

"Via dal Benfica? E' così. Ma non desideriamo che sia sempre un giocatore in prestito", sono le dichiarazioni rilasciate alla stampa austriaca dal procuratore Max Hagmayr, che lascia intendere un futuro del suo assistito lontano dall'Inter e una futura cessione a titolo definitivo. Lazaro, che ha disputato 29 partite al Benfica realizzando due assist, ha un contratto con il club nerazzurro in scadenza nel 2024, ma non rientra nei piani di Simone Inzaghi. Quella in Portogallo è la sua terza esperienza in prestito, dopo le parentesi al Newcastle e al Borussia Moenchengladbach.