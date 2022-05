Inter, ad Aruba un campo da calcio intitolato a Denzel Dumfries

Ad Aruba , un campo a Denzel Dumfries . Il laterale dell' Inter nativo di Rotterdam, a 18 anni, nel 2014, disputò due gare amichevoli per i colori della nazione caraibica di cui è originario il papà Boris andandsegno contro Guam su calcio di punizione dalla distanza. Questo, prima che Denzel iniziasse la trafila con le selezioni giovanili olandesi, che lo ha poi portato in prima squadra.

Inter, un campo da calcio ad Aruba intitolato a Denzel Dumfries

Il campo sportivo "Denzel Dumfries" è stato concepito - da parte della Fondazione Cruyff - per fornire ai bimbi e ai ragazzi arubani un posto di aggregazione e, eventualmente, sviluppare il proprio talento. Tante maglie nerazzurre nel giorno del taglio del nastro per un luogo che, da oggi, alimenterà le speranze di tante giovani leve del paese caraibico.

Inter, Dumfries: "Momento davvero speciale per me: bisogna inseguire i propri sogni"

Via social, sono arrivate anche le parole onorate di Dumfries: "Questo è un momento molto speciale per me. A tutti i bambini di Aruba dico di divertirsi e di cercare di frequentarlo il più possibile! Seguite i vostri sogni!".