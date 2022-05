Inzaghi: "Con la Lazio ho già vinto uno scudetto all'ultima giornata"

Niente festa per i rossoneri, quindi, perché i campioni d'Italia in carica non ne hanno voluto sapere di abdicare in anticipo, pur avendo dovuto affrontare la gara dell'Unipol Domus con addosso la tensione di dover vincere a tutti i costi e contro un'avversario particolarmente motivato. Inter, con un Lautaro ancora al top, salito a quota 20 centri stagionali e in gol per la terza giornata consecutiva, dominante per quasi tutta la durata dell'incontro eccezion fatta per i minuti successivi al gol del 2-1 di Lykogiannis e pronta a giocarsi tutto a San Siro contro la Sampdoria , certa della salvezza proprio grazie al successo dei nerazzurri a Cagliari, sapendo però che al Milan basterà un punto a Reggio Emilia contro il Sassuolo per laurearsi campione d'Italia dopo 11 anni.

Inzaghi: "Non era facile vincere a Cagliari dopo la Coppa Italia"

Al termine della gara in terra sarda Simone Inzaghi però non pensa ai calcoli, elogiando il carattere mostrato dalla squadra, per poi aggrapparsi ad un precedente della propria carriera da calciatore che gli fa sperare di poter conquistare il primo scudetto della carriera da allenatore: "Più che di oggi vorrei parlare di mercoledì e del trofeo che abbiamo conquistato. Non era semplice rispondere al Milan contro una squadra che aveva bisogno di punti, ma abbiamo fatto molto bene e non era scontato farcela dopo i 120 minuti di mercoledì. Vogliamo giocarci le nostre chances fino alla fine, il Sassuolo è un'ottima squadra, con molti giocatori tecnici, penso che l'ultima giornata sarà aperta su tutti i fronti, scudetto, Europa e salvezza. Percentuali? Abbiamo bisogno di una vittoria e che perdano loro, da calciatore mi è successo nel 2000 con la Lazio e la Juve che perse a Perugia. Nel calcio non bisogna mai mollare e oggi l'abbiamo dimostrato".

"Rimpianto della stagione? L'andata contro il Liverpool"

In chiusura Inzaghi si è soffermato sui numeri di Lautaro Martinez, prima di rivelare il rimpianto della stagione, non legato al campionato…: “Lautaro è un giocatore importantissimo per noi, molto generoso perché lavora tanto per la squadra e quest’anno ha anche finalizzato tantissimo, ma per me non è una sorpresa. Ha fatto il proprio record di gol, ma a inizio stagione gliel’avevo pronosticato e anche in quel periodo in cui non trovava il gol si è sempre impegnato tanto in allenamento. La partita della stagione che rigiocherei? Dico l’andata contro il Liverpool, perché al ritorno siamo riusciti a vincere e quella è stata l’unica partita che hanno perso nel 2022”.