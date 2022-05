Inter, Vidal scatena i tifosi del Flamengo sui social: nuovo indizio

Il campionato di Serie A non è ancora finito e la volata scudetto con il Milan deve vivere un'ultima, intensissima domenica, ma il centrocampista dell' Inter Arturo Vidal ha voluto mandare nuovi messaggi sul suo futuro tramite social. Sul proprio profilo Instagram il giocatore nerazzurro ha pubblicato una serie di video in cui si rilassa con la sua compagna nel giardino di casa, a bordo piscina: tra questi, uno in particolare sta scatenando la torcida del Flamengo .

Vidal-Flamengo, nuovo indizio: la moglie indossa la maglia rossonera

Nel video Sonia Isaza balla vestita con la maglia rossonera della società brasiliana, che da tempo è sulle tracce di Vidal. A margine del video, la frase "Metti Dio all'inizio e sarai felice alla fine". Il video di Vidal è diventato subito virale in Brasile, dove migliaia di tifosi hanno commentato entusiasti il possibile approdo del giocatore a Rio de Janeiro nella prossima stagione.

Vidal-Flamengo, la situazione

Nelle ultime settimane si era registrato un rallentamento a causa della richiesta di ingaggio altissima da parte dell'ex Juve e Barcellona, ma il post del cileno, in scadenza di contratto con l'Inter al termine della stagione, ha rilanciato le indiscrezioni. Vidal, che è stato in passato multato dal club nerazzuro per avere espresso la sua volontà di vestire la maglia del Flamengo in un'intervista, in questa stagione ha disputato 40 partite con la maglia dell'Inter tra campionato e coppe, partendo titolare solo in otto occasioni.