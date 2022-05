Moratti crede nell'Inter: "Il 22 maggio può diventare il 5 maggio del Milan..."

Milan e Inter stanno fatalmente vivendo con modalità differenti, se non opposte, la settimana di allenamenti che precede l’ultima giornata di campionato, decisiva per l’assegnazione dello scudetto 2021-’22, al pari delle rispettive tifoserie.

Milan, lo scudetto dista un punto

Al Milan basterà un solo punto a Reggio Emilia contro il Sassuolo per fare festa, avendo il vantaggio negli scontri diretti rispetto all’Inter che garantirebbe i rossoneri anche in caso di arrivo a pari punti. Un benefit sul quale non poteva fare conto i nerazzurri 20 anni fa, in quel 5 maggio 2002 che vide la squadra di Héctor Cuper buttare via crollando in casa della Lazio all’ultima giornata uno scudetto che pareva già vinto a vantaggio della Juventus che passò a Udine.