Inter, la nuova maglia 2022-23: si torna al classico con strisce "vere" nerazzurre

Dopo la divisa "rivoluzionaria" Nike della stagione 2021-2022, ormai giunta ai titoli di coda e in cui le nuance del blu davano l'illusione ottica del nerazzurro, nell'annata che verrà la maglietta dell'Inter tornerà al classico. In cui le strisce verticali nerazzurre saranno "effettive" e ben distinte. Peraltro "larghe" come quelle che hanno scandito i trionfi negli anni Sessanta.