Inter, Zhang presente alla Pinetina

Steven Zhang sarà presente all'allenamento di questo pomeriggio alla Pinetina e starà accanto alla squadra in vista della gara di domani pomeriggio contro la Sampdoria. I nerazzurri non hanno più il destino nelle loro mani e al Milan basterà vincere o pareggiare sul campo del Sassuolo per laurearsi campioni d'Italia. Il numero uno nerazzurro, però, vuole che la squadra si giochi se sue carte fino alla fine e ha dato un segnale di vicinanza ad Handanovic e compagni presentandosi per la seduta odierna. La visita dell'azionista di maggioranza nerazzurro sarà anche l'occasione per fissare nella prossima settimana l'appuntamento con Inzaghi per discutere del suo rinnovo e dei programmi. Farlo con un "miracolo" del Sassuolo e con la seconda stella sulla maglia, sarebbe ancora meglio.