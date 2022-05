"Inter su De Paul, ma per l'Atletico Madrid è incedibile"

Il futuro di Rodrigo De Paul sarà di marca rojiblanca anche nella prossima stagione. Le ultime settimane decisamente convincenti del centrocampista argentino hanno convinto l' Atletico Madrid , e in particolare Diego Pablo Simeone , a fare affidamento sull'ex stella dell' Udinese anche nella prossima stagione. E questo con buona pace dell'Inter, che secondo As continua a mantenere i riflettori puntati sul nazionale albiceleste.

De Paul ha convinto l'Atletico: "Niente Inter, resta in Spagna"

De Paul ha messo insieme finora 47 partite tra campionato e coppe, incidendo poco con appena tre reti segnate e due assist. L'impatto nella Liga non è stato così positivo, ma nelle ultime gare l'argentino sembra aver trovato il suo posto nel collaudato schema di Simeone a centrocampo, al fianco del capitano Koke e Kondogbia. Secondo le statistiche negli ultimi match di Liga De Paul è stato il giocatore che ha creato più occasioni da gol, alle spalle del solo Joao Felix. L'Atletico ha così deciso di metterlo nella lista degli incedibili, e dirà no a qualsiasi offerta dovesse arrivare, soprattutto dall'Italia: sempre secondo As i nerazzurri continuano a tenere d'occhio la sua situazione, pronti ad offrire in cambio Joaquin Correa più soldi.