"Il Basilea vuole tenere Esposito, l'Inter ha altri piani"

Inter, futuro Esposito in bilico: la situazione

L'Inter sta valutando proprio in queste settimane il futuro della punta di Castellamare di Stabia, richiesta anche da alcuni club in Italia. Il Basilea non è intenzionato a riscattare il cartellino del giocatore, fissato ad un prezzo di circa 8 milioni di euro, e ha chiesto alla società nerazzurra un altro anno di prestito. Il club milanese però tentenna: il giocatore non rientra nei piani di Simone Inzaghi, ma in quelli di Beppe Marotta, che vorrebbe usarlo come pedina di scambio nel prossimo mercato estivo. Nelle scorse settimane sono arrivate indiscrezioni su contatti con l'Empoli per un possibile scambio con l'albanese Asllani. Esposito, legato all'Inter da un contratto fino al 2025, ha giocato in prestito anche nel Venezia e nella Spal.