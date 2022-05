Inter, Handanovic sfida Onana: "Resto un altro anno"

Samir Handanovic non lascia l 'Inter : a DAZN, dopo la vittoria contro la Sampdoria , il portiere sloveno ha confermato che resterà a Milano anche nella prossima stagione. "Entrambi vogliamo il rinnovo, e siamo molto vicini: io resto un altro anno all' Inter ".

Inter, Handanovic: "Sfida con Onana? Sono sempre pronto"

Handanovic, all'Inter da 10 anni, non teme l'arrivo di Onana: "Pronto alla sfida con lui? Io sono sempre pronto". Sullo scudetto mancato nel finale: "Dobbiamo essere orgogliosi: abbiamo vinto due trofei e giocato un calcio bellissimo, il gruppo è cresciuto. Abbiamo lasciato qualcosa durante il percorso, abbiamo fatto 52 partite e nel momento clou nel quale abbiamo giocato contro il Liverpool abbiamo avuto un calo e lì abbiamo lasciato qualcosa. Ma io ringrazio tutto lo stadio, i tifosi sono stati sempre presenti anche nei momenti difficili. Il calciomercato? Serve equilibrio, non sono la persona giusta per dire quale reparto va rinforzato: io devo limitarmi a fare il mio".