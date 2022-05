Tapiro a Simone Inzaghi: “Ma ci abbiamo provato fino all'ultimo”

Dopo che l' Inter si è vista sfilare lo scudetto dalla maglia proprio dai cugini del Milan , per il tecnico Simone Inzaghi arriva anche il Tapiro d'oro di Striscia la Notizia. La consegna questa sera su Canale 5 dalle 20.35, a consegnarglielo l'immancabile Valerio Staffelli . Per l'allenatore di Piacenza si tratta del secondo Tapiro della stagione.

Inzaghi: “Rimango certamente all'Inter”

Lo scudetto si è deciso all'ultima giornata del campionato, dopo un tirato testa a testa tra Inter Milan, ma tanto non basta per evitare il Tapiro. Dovuto al fatto che l'Inter aveva appena aperto il ciclo l'anno scorso, con il titolo vinto da Antonio Conte, per interromperlo appena dodici mesi dopo. Non sono bastati neanche la Coppa Italia e la Supercoppa a frenare quelli di Striscia. Essere beffati dai cugini è proprio dura da digerire, anche perché in casa nerazzurra fino all'ultima giornata si è pensato al clamoroso ribaltone. “Purtroppo la corsa Scudetto è andata male, ma ci abbiamo provato fino alla fine: i nostri giocatori sono stati bravi e quindi dobbiamo fargli i complimenti", ammette sorridente l'allenatore nerazzurro, che sulla sua futura permanenza sulla panchina dell'Inter taglia corto: "Rimango certamente". A dire il vero, nessuno ne aveva dubitato. Inzaghi è un allenatore che si affeziona alle sue squadre e che ci passa tanto tempo, vedi la Lazio.