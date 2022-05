Gosens saluta così: “Per me è stata la stagione più difficile”

Per Robin Gosens è finita una stagione dolceamara. È vero, c'è stato il passaggio dall' Atalanta all' Inter – dove comunque ha trovato pochissimo spazio per la forma smagliante di Ivan Perisic – ma soprattutto c'è stato il grave infortunio da cui l'ex atalantino ha dovuto recuperare. Un contrattempo che gli ha fatto saltare quasi metà campionato. Lontani, insomma, i fasti della stagione prima in cui a suon di gol, assist e grandi prestazioni aveva conquistato tutti, in Italia e in patria.

Gosens: “All'Inter ho vinto il mio primo trofeo della carriera, sono orgoglioso”

Su Instagram, il giocatore racconta in poche righe quello che è stato per lui questo anno vissuto sull'altalena: “Personalmente è terminata la stagione più difficile della mia carriera. Fuori per quasi la metà del campionato, recuperare da un infortunio serio è stato una sfida enorme”. Un infortunio che ha condizionato anche le prime settimane in nerazzurro: “In quel periodo però mi sono trasferito in una delle squadre più grandi al mondo, che mi ha regalato anche il mio primo trofeo della carriera. Questo mi rende molto orgoglioso. E anche se non ho giocato tanto come avrei voluto, sono cresciuto in questo ambiente”. C'è da recuperare il tempo perso, il posto e mostrare anche di poter far bene pure in una grande: “Ho tanta voglia di dimostrare tutto il mio valore e farò di tutto per farmi trovare pronto per le sfide che ci aspettano nella prossima stagione. Grazie per il supporto! Prepariamoci tutti, Lets goooo!”.