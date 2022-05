Inter, Moratti: "Il Milan ha meritato di vincere lo scudetto"

Non capita spesso di assistere a stagioni in bilico fino all'ultima giornata, col titolo assegnato negli ultimi 90' di gioco, ancor meno vedere due club della stessa città contenderselo con questo scenario. È successo a Milano dove alla fine a far festa è il Milan di Stefano Pioli, che ha vinto e convinto nel corso dell'anno trionfando e ottenendo il 19° scudetto della storia dei rossoneri ai danni dell'Inter, che ha chiuso a due punti di distanza. A complimentarsi con i neo campioni d'Italia ci ha pensato anche Massimo Moratti , ex presidente dell'Inter.

Moratti e i complimenti al Milan: "Meritato"

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal", l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha fatto i complimenti al Milan, applaudendo ai cugini rossoneri per il successo finale: "Sotto un certo profilo tutte e tre le squadre che hanno lottato (Inter, Milan e Napoli, ndr) avevano qualità e forza per vincere lo scudetto, ma tutte hanno commesso degli errori con dei momenti negativi nel corso della stagione. È sembrata una rincorsa a chi non ce la faceva più, ma il Milan l'ha meritato perché ha fatto qualcosa in più per conquistarlo".