Perisic, ultimo assist all'Inter: il suo addio per Dybala

MILANO - E se Perisic avesse regalato un ultimo assist all’Inter? Fermo restando il dispiacere per aver visto partire il miglior giocatore della stagione appena conclusa, senza più il croato in rosa, il club nerazzurro risparmia un ingaggio di 4,8 milioni, che considerando anche i bonus avrebbe comportato un costo lordo di 10. Il nuovo titolare della fascia sinistra sarà Gosens , ma servirà comunque un’alternativa alle spalle del tedesco, che, in ogni caso, avrà un costo inferiore. Insomma, pur nell’ottica di provvedere ad un taglio del monte-ingaggi del 10-15% (e ad un attivo di mercato di 60 milioni), Marotta, Ausilio e Baccin si ritrovano con qualche risorsa in più. Da gestire come?

Fare spazio

Beh, se ieri l’attualità è stata presa da Lukaku, come si può leggere a parte, non sono certo finite nel dimenticatoio le dichiarazioni dello stesso Marotta su Dybala: «La speranza è che possa giocare con noi». L’Inter, dunque, si ritrova con due fronti aperti: la preferenza tecnico-tattica va a Big Rom, ma si tratta pure dello scenario più complicato. L’argentino, insomma, continua ad essere caldo e non potrebbe essere altrimenti. Solo che, prima di affondare il colpo, in viale Liberazione hanno la necessità di fare spazio là davanti, quindi, nello specifico, di trovare una sistemazione a Sanchez. Serve, però, un accordo con il cileno che, avendo ancora un altro anno di contratto a 7 milioni netti, deve essere accontentato con una buonuscita.

Lautaro blindato, ma...

Già, ma se l’Inter si ritrovasse con la possibilità di regalare a Inzaghi sia Lukaku sia Dybala? Ad oggi, può essere considerata soltanto un’affascinante suggestione. È chiaro, però, che se diventasse qualcosa di più concreto, allora la separazione da Sanchez non sarebbe più sufficiente. In attacco, insomma, dovrebbe fare le valigie anche un altro elemento, evidentemente uno tra Dzeko e Lautaro. Il secondo, l’Inter, vorrebbe tenerlo a tutti i costi - sacrificando preferibilmente Bastoni per raggiungere quell’attivo di 60 milioni -, ma chiaramente dipenderà dalle offerte che verranno recapitate in viale Liberazione. Per il bosniaco, invece, non potrà essere trascurata la carta d'identità, che recita 36 anni.

Saluti

Tornando a Perisic, ieri il Tottenham ha ufficializzato il suo ingaggio. Il croato ha salutato il mondo interista tramite il suo profilo Instagram: «Anche se ogni fine segna un nuovo inizio, è importante guardare indietro a questi anni passati e condividere con voi il mio più sincero orgoglio per il lavoro svolto e gli obbiettivi raggiunti insieme. È stata un’esperienza indimenticabile che ha dato tanto a me come giocatore e a tutta la mia famiglia. Al team, allo staff, a tutti i dipendenti, ma soprattutto ai tifosi: avrete sempre un posto speciale nel mio cuore. Me ne vado sentendomi onorato di aver fatto parte di questo club». Poi sono arrivate le sue prime parole da neo-giocatore degli Spurs: «Volevo venire in Premier League sin da quando ho iniziato a giocare a calcio in Belgio. È un privilegio lavorare con Conte, all'Inter abbiamo vinto il campionato dopo 10-11 anni. È stato un anno perfetto e sono felicissimo di ritrovarlo. Conosco il suo carattere e sono certo che faremo un grande lavoro qui».