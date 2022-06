Inzaghi-Inter 2024: è tutto fatto, la firma a giorni

MILANO - Count-down rinnovo . Ancora qualche giorno , probabilmente occorrerà attendere l’ inizio della prossima settimana, quando tornerà a Milano Zhang , e Simone Inzaghi metterà il suo autografo al prolungamento con l’ Inter fino al 2024 . Poi gli annunci ufficiali potrebbero anche slittare ulteriormente, ma la sostanza non cambia. E’ tutto fatto: accordi presi, dettagli sistemati, i legali stanno provvedendo alla stesura dei documenti . A quel punto verrà fissato un appuntamento in sede. Quello già previsto di ieri, in realtà, è coinciso con la celebrazione dello scudetto della Primavera. Inzaghi non poteva e non voleva mancare, avendo “allenato” alcuni di quei ragazzi durante la stagione ed avendo creato un ottimo feeling con Chivu.

Incontro Inzaghi-dirigenza

Al di là dei vari brindisi, l’occasione è servita anche per una chiacchierata con la dirigenza. La prima riunione programmatica in vista della prossima stagione era andata in scena un paio di settimane fa. Da allora gli scambi sono avvenuti a distanza, ma Inzaghi è sempre stato aggiornato sulle ultime evoluzioni. In particolare in merito agli incontri con i rappresentanti di Dybala e di Lukaku. Chiunque arrivasse dei due sarebbe comunque un colpaccio. Se poi ci scappasse la doppietta, allora… La realtà, però, non cambia. Nel senso che l’Inter si trova ad affrontare un’altra sessione di mercato con la necessità di scarificare uno dei suoi pezzi pregiati. Inzaghi lo sa e si sta già attrezzando.

L'impronta di Inzaghi

Del resto, la miglior esperienza in questo senso l’ha fatta l’anno scorso. Quando approdò in nerazzurro, infatti, Hakimi era stato già di fatto venduto. Ad agosto, invece, ecco la fuga inattesa di Lukaku. Il risultato è che comunque Inzaghi è riuscito a creare un’Inter competitiva: profondamente diversa da quella di Conte, ma capace di conquistare una Supercoppa e una Coppa Italia, di qualificarsi alla seconda fase di Champions e di contendere lo scudetto al Milan fino all’ultima giornata. E’ vero che quel tricolore era alla portata, con qualche punto di troppo lasciato per strada. Ma Steven Zhang ha apprezzato comunque il lavoro di Simone, con il quale ha scoperto sintonia e affinità particolari, riconoscendoglielo pure pubblicamente. Insomma, il rinnovo – impensabile in ogni caso cominciare la stagione in scadenza – è stata anche una precisa volontà del presidente.