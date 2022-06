Calciomercato Inter: per Asllani la chiave è Satriano

MILANO - È Martin Satriano la chiave per arrivare a Kristjan Asllani , il regista classe 2002 dell'Empoli che l'Inter vede come vice Brozovic . I dirigenti nerazzurri ieri hanno avuto un contatto telefonico con i colleghi toscani e hanno capito che il presidente Corsi vuole il prestito dell'attaccante uruguaiano a gennaio andato per sei mesi al Brest (4 reti in 15 presenze in Ligue 1). L’Inter non ha nessuna difficoltà a dirottare il suo talento all'Empoli visto che in maglia azzurra quest'anno Pinamonti ha disputato la miglior stagione della sua carriera e ora tornerà alla base per essere venduto con una valutazione importante. Lo seguono il Monza e la Fiorentina, ma potrebbe arrivare soprattutto una proposta dall'estero. Su Satriano, invece, l'Inter è orientata ad accontentare Corsi, a meno che non arrivi una proposta per l'acquisto a titolo definitivo da 20 milioni. Resta invece da trovare un accordo sulla valutazione del cartellino di Asllani e sulla formula. Marotta, Ausilio e Baccin puntano a pagarlo 12 milioni, mentre l'Empoli ne chiede 16. Una delle alternative ad Asllani è Schouten del Bologna che però ha una valutazione più o meno simile e 5 anni in più di età.

Gagliardini per Bremer?

Nel frattempo l'Inter ha ricevuto la comunicazione da parte dell'agente di Gagliardini che il ragazzo vorrebbe giocare di più. Inzaghi lo vede come vice Barella e siccome quest'anno è stato poco utilizzato, Gaglia riflette su un futuro altrove. Il club è disposto a darlo solo a titolo definitivo, magari inserendolo in un'operazione. Quale? Un tentativo sarà fatto con il Torino visto che Bremer resta l'obiettivo numero uno per la difesa. A Cairo sarà offerto anche Pinamonti, sempre che Belotti non rinnovi il contratto in scadenza. L'obiettivo è abbassare la parte cash dell'operazione, fermo restando che l'Inter sa bene che da gennaio Bremer avrà una clausola per liberarsi per meno di 15 milioni. L'eventuale partenza di Gagliardini libererebbe un posto in mezzo, sondato il brasiliano della Salernitana Ederson che viene valutato 20 milioni. Un po' troppi.

Bellanova, Bastoni e Sanchez

Incassati dal Monza i soldi per Di Gregorio, i dirigenti nerazzurri sperano di trovare un accordo con Galliani anche per Pirola e magari per gli altri elementi nel mirino dei brianzoli (Sensi e Pinamonti). Ciò consentirebbe all'Inter di avere i soldi per chiudere l'affare Asllani, quello "apparecchiato" con il Cagliari per Bellanova e forse pure quello con il Genoa per Cambiaso, che sarebbe mandato a giocare. Fermo restando che un big quasi certamente andrà sacrificato: oltre al Tottenham, su Bastoni continua a lavorare lo United. Mkhitaryan sarà in città la prossima settimana per la visite mediche. "Sport" parla di un possibile interessamento del Barcellona per Alexis Sanchez, offerto dal suo entourage e in ballottaggio con Di Maria quale uomo di esperienza e qualità per Xavi. L'Inter lo libererebbe gratuitamente, anche con un incentivo all'esodo. Capitolo Dybala: «Passi avanti per lui? Vediamo...» ha dribbalto Marotta.