Inter, Zanetti e la Champions 2010: "Un trionfo importante per tutto il paese"

Grazie al successo della Roma in Conference League l’Italia è tornata ad alzare una coppa internazionale grazie ad una propria squadra di club, dodici anni dopo lo storico Triplete dell’ Inter , che nel 2010 aggiunse la Champions Leagu e ai trionfi in Coppa Italia e campionato.

""Quel viaggio di ritorno con un passeggero in più è stato bellissimo” le parole dell’attuale vice presidente dell’Inter durante un evento di Ita Airways organizzato dalla compagnia nello spazio espositivo allestito in via della Spiga per la Milano Design Week.

"Abbiamo fatto la storia"

"Riportare quel trofeo in Italia dopo tanti anni è stata una cosa storica e memorabile noi facevamo parte di quella storia” a aggiunto l’ex difensore dell’Inter, impegnato di recente anche come ambasciatore della Finalissima tra Italia e Argentina a Wembley . L’ultima squadra italiana a vincere la Champions era stata il Milan nel 2007, mentre all’Inter la gioia europea più grande mancava addirittura dal 1965: "Riportare la Coppa in Italia era importante non solo per i tifosi interisti ma anche per il Paese" ha aggiunto Zanetti.