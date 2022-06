Dumfries rivela: “Con l'Inter in un anno sono cresciuto”

Un anno in Italia ha trasformato in meglio Denzel Dumfries . È lo stesso esterno olandese a rivelarlo, parlando nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Nations Lague tra Olanda e Polonia. Al suo fianco il commissario tecnico della Nazionale orange, Louis Van Gaal . Dumfries parla anche di Inter , la squadra con cui quest'anno è partito un po' in sordina per poi conquistare tutti.

Dumfries: “Mi sono sviluppato tatticamente nella patria della tattica”

Dumfries ha dovuto sostituire Achraf Hakimi, uno dei migliori nell'anno dello scudetto dell'Inter. E non è stato facile, soprattutto perché all'inizio fioccavano i paragoni. Strada facendo, si è adattato al calcio italiano, finendo il campionato in progressione: “Mi sono sviluppato tatticamente. In Italia si vede che le partite sono davvero decise sotto quell'aspetto. Ho fatto molti passi in avanti in tal senso, sono diventato più forte. Con la Nazionale devo migliorare ogni giorno, sto cercando di farlo, ma sono molto orgoglioso di essere qui”.

Dumfries: “Ho scelto l'Inter per il 3-5-2”

Dumfries rivela di aver scelto l'Inter per il modulo, dunque per Simone Inzaghi: “Con l'Olanda ci stiamo abituando al nuovo sistema tattico, per noi è una novità. Avrete notato che stiamo guadagnando sempre più fiducia, penso che si addica alla squadra. Io comunque gioco già così con l'Inter, con l'Olanda lo stiamo mettendo a punto. Sembra sempre più familiare, si tratta solo di fare pochi ritocchi”.

Infine: “Devo ancora dimostrare qualcosa, anche a livello tattico. Ci è voluto un po' per abituarmi al calcio italiano, adesso sto ottenendo risultati. All'Inter gioco nel 3-5-2, per questo ho scelto questa società”.