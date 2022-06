Inter, tifoseria da record: primato di spettatori nel 2021-2022

L' Inter , nel 2021-2022, ha vinto lo scudetto dei tifosi . E sono otto anni che i fan nerazzurri fanno registrare la media più alta di presenze allo stadio dell'intera Serie A. Se fino a ottobre la capienza – causa covid – era limitata al 50 per cento, si è poi saliti al 75 per cento; a metà gennaio, per due turni, si è giocato con un massimo di 5 mila spettatori, poi la capienza è gradualmente salita: 50 per cento fino al 18 febbraio, 75 per cento fino al 31 marzo, 100 per cento dall'1 aprile.

Inter: 44.999 la media di tifosi a partita

L'Inter ha fatto registrare in realtà tre primati: il numero di presenze di tifosi in Serie A (854.983), la media a partita (44.999) e il match con più spettatori di tutta la stagione, Inter-Roma del 23 aprile con 74.947 tifosi che hanno affollato San Siro. L'Inter ha giocato 27 partite in casa nel 2021-2022, oltrepassando la soglia del milione di presenze stagionali al Meazza: 1.128.377.

Merito della passione dei tifosi, sicuramente, oltre che della capienza dello stadio. E dell'incerto campionato fino all'ultima giornata, con il testa a testa con il Milan che alla fine ha prevalso di due punti sull'Inter.

Inter: abbonamenti a gonfie vele

A quanto pare, sta andando bene anche il rinnovo degli abbonamenti in casa nerazzurra. La squadra di Simone Inzaghi tira, così come le voci di mercato (Dybala, Lukaku). In queste prime settimane, si sta procedendo al rinnovo e alla conferma del posto: il 23 maggio c'è stato un vero e proprio record di sottoscrizioni. Da sabato 11 giugno partirà l'accesso agli abbonamenti 2022-2023 per chi è iscritto alla waiting list: si tratta di una lista lanciata per la prima volta nella storia dell'Inter nel 2019, che darà la possibilità a tutti i tifosi che non erano riusciti ad assicurarsi un abbonamento nel 2019-2020 (ci fu il sold out) di farcela per la prossima stagione.