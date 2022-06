Antonello: “Stadio, non c'è più l'esclusiva su San Siro”

Alessandro Antonello mette fretta sulla scelta del nuovo stadio di Milano. L' amministratore delegato dell' Inter , da Sky Sport, lancia un messaggio al Comune: “Da una parte stiamo lavorando con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune, dall'altro lato è anche vero che abbiamo già detto come non esiste più un'esclusiva su San Siro ".

L'Inter stringe i tempi per il nuovo stadio

L'Inter vuole dunque stringere i tempi per il nuovi impianto, chiedono che si faccia in fretta per il via libera per poter cominciare a pianificare la costruzione del nuovo stadio. Che potrebbe essere a San Siro, fuori Milano, con Sesto San Giovanni che in questo caso pare favorito. “Serve accelerare, serve avere il prima possibile uno stadio per i due club di Milano”. Un concetto già ripetuto altre volte, peraltro.

A incidere potrebbe anche essere il verdetto delle urne. A Sesto San Giovanni nessuno ce l'ha fatta al primo turno. Ci sarà dunque un ballottaggio tra il primo cittadino uscente, Roberto Di Stefano, che si è ripresentato alle elezioni e che ha fatto sapere di essere pronto a posare la prima pietra del nuovo stadio entro un anno, e l'esponente del centrosinistra Michele Foggetta, che è invece più scettico sul progetto dell'impianto.