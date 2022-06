Zhang esalta l'Inter: "Tre trofei e vinceremo di nuovo"

Vincere aiuta a vincere e l ' Inter non vuole smettere di emozionarsi ed emozionare i tifosi per la prossima stagione. Dopo lo scudetto conquistato nel campionato 2020-21, i nerazzurri sono riusciti a conquistare due trofei la scorsa stagione grazie alla Supercoppa e la Coppa Italia, successi ottenuti entrambi contro la Juventus. I risultati fanno sorridere il presidente Steven Zhang , che rientrato a Milano per ratificare quanto prima possibile il ritorno di Lukaku e l'arrivo di Dybala ha tenuto un summit a Interello con i dipendenti del club.

"Vogliamo vincere ancora"

Lo scudetto sfumato all'ultima giornata di campionato non ha lasciato deluso Zhang, che nel corso del meeting al centro sportivo della Primavera ha sottolineato di essere soddisfatto del lavoro portato avanti dal club negli ultimi anni. Le ultime stagioni, infatti, sono state ricche di emozioni: "Ne abbiamo vissute di uniche vincendo tre trofei. Ora tappiamoci le orecchie sulle speculazioni che arrivano da fuori sulla società, e lavoriamo per vincere di nuovo insieme".

La stoccata alla Juventus

I risultati dell'Inter negli ultimi anni, come detto, lasciano più che soddisfatta la dirigenza. Uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa, due secondi posti e una finale di Europa League sono traguardi che solo qualche anno fa sembravano irraggiungibili. Zhang, nel meeting con i dipendenti, ha poi sottolineato: "Sei anni fa non lo avrei neppure immaginato, soprattutto se mi avessero detto che avremmo battuto due volte la Juventus in finale". Una sorta di stoccata, quella del presidente nerazzurro, che ha ribadito la voglia dell'Inter di continuare a lottare per grandi obiettivi.