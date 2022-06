Inter, ecco il rinnovo di Inzaghi: annuncio atteso in settimana

MILANO - In settimana l'Inter annuncerà il rinnovo di contratto di Inzaghi che tra l'altro oggi, per motivi familiari, sarà costretto a interrompere le sue vacanze e rientrare a Milano. Il tecnico, che vincendo due trofei (e sfiorando lo scudetto) si è meritato il nuovo accordo fino al 2024, con opzione sulla stagione successiva, firmerà l'intesa già trovata da qualche giorno alla presenza del numero uno, Steven Zhang . Tra i due il rapporto è fortissimo e il presidente dà a Simone grandi meriti per un'annata comunque importante nonostante un attivo di mercato superiore ai 100 milioni.

Bastoni... si allena

I nerazzurri invece si stanno godendo le vacanze. Solo Martinez, che ha da poco aperto un ristorante a Brera insieme alla compagna Agustina, è ancora a Milano e ieri ha postato una foto in piscina con un eloquente "Qua" (messaggio di mercato?), mentre Bastoni si gode la figlia piccola insieme ai familiari. Singolare proprio l'allenamento scelto da "Basto" che, con Azzurra Agnese nel marsupio, ha simulato per scherzo qualche squat sui social. Più relax per Brozovic, con il piccolo Rafael che gli "cura" il ginocchio destro (non infortunato) avvolgendolo con lo scotch.