Inter: ufficiale, Simone Inzaghi ha rinnovato il contratto fino al 2024

Delineata già a grandi linee nei giorni scorsi, oggi è arrivata ufficialmente la firma di Simone Inzaghi , che ha prolungato il suo contratto con l' Inter fino al 2024. L'annuncio ufficiale della società nerazzurra è arrivato via Instagram. Il primo a uscire dalla sede nerazzurra era stato l'agente del tecnico, Tullio Tinti , che aveva detto: “Per Inzaghi tutto fatto e delineato”.

Inzaghi: il secondo posto e le due Coppe

Al primo anno sulla panchina dell'Inter, Simone Inzaghi non ce l'ha fatta a eguagliare il suo precedessore, Antonio Conte, vincendo lo scudetto: si è dovuto accontentare del secondo posto dietro al Milan. Ha però messo in bacheca due Coppe: la Supercoppa e la Coppa Italia, entrambe vinte contro lo stesso avversario, la Juve.

Il prossimo anno è chiamato a provare a togliere lo scettro ai cugini rossoneri e a cercare di fare più strada anche in Europa, in Champions League. Tutto questo mentre la società è attivissima sul mercato e ha già chiuso per due giocatori: Bellanova e Asllani.