Riquelme chiude a Vidal: "Nessuna proposta, slot per gli stranieri è occupato"

Il futuro calcistico di Arturo Vidal sembra parlare sempre meno l'italiano, col centrocampista che potrebbe presto riabbracciare il Sud America. Non è ancora chiara la destinazione per il cileno che però, come attestano i tanti rumors, ha diverse pretendenti e varie soluzioni da prendere in considerazione, col Flamengo in vantaggio su tutti. Negli ultimi giorni c'era stato anche un timido interessamento da parte del Boca Juniors che però, oggi, chiude definitivamente la porta.

Riquelme scarica Vidal

A chiudere al possibile approdo a Buenos Aires, sponda Xeneizes, di Vidal è stato il vicepresidente del Boca Juniors Juan Roman Riquelme. Intervistato da TyC Sports, l'ex stella del calcio argentino ha infatti sottolineato di non aver mai preso in considerazione l'ipotesi dell'arrivo del centrocampista: "Non abbiamo mai parlato con lui, abbiamo tutti gli slot per gli stranieri occupati. Il 30 giugno torna Hurtado. Capisco che debbano parlare di qualcosa, ma questa è la realtà dei fatti".

Vidal, quale futuro?

Arturo Vidal, quindi, resta in attesa. Quale futuro per il centrocampista cileno? La volontà è avvicinarsi a casa, col sogno di giocare con la maglia del Flamengo. André Cury, uno dei membri dell’entourage di Vidal, ha sottolineato che il giocatore è in attesa di una risposta da parte del club brasiliano, ma non si escludono colpi di scena. L'Inter osserva e fa il prezzo, con la clausola di rescissione di Vidal fissata a 4 milioni. Chi sarà disposto a pagarla potrà ingaggiare il centrocampista.