Inzaghi, lo shot con Gaia Lucariello lo mette a dura prova

FORMENTERA - Un cin cin con la sua Gaia in quel di Formentera, così Inzaghi si rilassa e brinda con uno shot ad alta gradazione. Proseguono le vacanze del tecnico dell'Inter in compagnia della Lucariello, sua moglie, nell'isola delle Baleari, dove ha incontrato anche Ciro e Jessica Immobile. Sole, relax, divertimento e anche un po' di alcol, in vacanza tutto è permesso prima della ripresa dei lavori e della stagione. In un video pubblicato da Gaia su Instagram si vede l'ex Lazio alzare il "chupito" e bere: la smorfia quasi di sofferenza e il gesto fatto con la mano sembrano sottolineare la difficoltà dell'impresa.