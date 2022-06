Esposito: "Lukaku è molto carico, io voglio tornare all'Inter"

Quella di mercoledì 29 giugno è stata una lunga giornata di via vai dal Coni per l' Inter , con Romelu Lukaku e Kristjan Asllani che si sono recati in struttura per ottenere l'idoneità sportiva e Sebastiano Esposito che ha sbrigato delle formalità burocratiche. Proprio lì l'attaccante ha avuto modo di incrociarsi con Big Rom, col quale ha un rapporto speciale dopo l'anno passato insieme in nerazzurro nella stagione dello scudetto.

Esposito: "Romelu è carico"

Intercettato dai giornalisti presenti all'uscita del Coni, Sebastiano Esposito ha svelato di aver parlato con Lukaku per alcuni minuti: "Sono rimasto sorpreso di averlo incontrato qui, non pensavo di incontrarlo. Ho parlato con lui per mezz'ora e l'ho visto e sentito molto carico".

Esposito, obiettivo tornare all'Inter

Il nome di Sebastiano Esposito è ormai da settimane nella colonna del taccuino di mercato dei calciatori in uscita dall'Inter. L'attaccante, dopo l'esperienza al Basilea, dovrebbe presto passare con la stessa formula all'Anderlecht: "Vediamo, è ancora presto e mancano ancora delle cose. Ma sono sempre pronto a divertirmi, il calcio è questo". Il classe 2022, reduce dall'esperienza in Svizzera, ha parlato anche dei propri obiettivi: "Mi sento cresciuto, più maturo anche se l’età è dalla mia parte. Non volevo aspettare, volevo solo giocare in qualsiasi paese. Avrei preferito in Italia, ma le offerte sono queste e io faccio le mie valutazioni. Penso di essere coraggioso, poi l’obiettivo è sicuramente quello di tornare all’Inter".