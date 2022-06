Ufficiale: Lukaku all'Inter. Zhang: "Big Rom è tornato". La promessa dell'attaccante

Ormai è ufficiale: Romelu Lukaku è davvero tornato all' Inter . Dopo una lunga giornata di visite mediche, l'attaccante belga si è recato in sede per firmare il contratto ed è stato accolto dal presidente nerazzurro Steven Zhang .

"Lukaku è tornato"

Lo stesso presidente nerazzurro, tramite i canali social ufficiali, ha accolto nuovamente l'attaccante in un video che ricorda l'annuncio dell'acquisto di tre anni fa: "Ciao a tutti, sono sulla terrazza dell'Inter HQ e guardate chi ho qua con me. Big Rom è tornato! Sei contento? È come un dejavù no? Sembra davvero ieri. Segneremo tanti gol a San Siro vero? È una promessa. Grazie di essere tornato".

La promessa di Lukaku all'Inter

Romelu Lukaku, sorridente ed entusiasta, ha accompagnato il presidente Zhang nel video-annuncio del ritorno: "Sono tornato, sono molto felice di essere qui. Ricordi tre anni fa? Da non crederci, grazie per la fiducia. Sono qui per segnare tanti gol, io mantengo le promesse. Grazie di avermi voluto di nuovo qui. Forza Inter".