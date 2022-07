Lukaku di nuovo all'Inter: dove abita, che luoghi frequenta a Milano

Romelu Lukeku torna all' Inter , dove ha vinto lo scudetto con Conte in panchina e dove non ha lasciato solo ottimi ricordi nei tifosi, ma anche luoghi che presumibilmente tornerà a frequentare. In fondo, il bomber ex Chelsea a Milano era un abitudinario e aveva anche preso il vizietto dei milanesi, ossia quello dell'aperitivo, Rigorosamente e solo dopo le partite, però.

Lukaku aveva comprato casa a Milano, nel quartiere City Life . Naturalmente, un immobile di lusso, nel quartiere moderno ed esclusivo nato vicino alla vecchia Fiera. Non lontano da San Siro e scelto da tanti vip come base in città. Nello stesso condominio vive Lautaro Martinez : entrambi sono immersi nel verde e c'è un grande terrazzo dove Big Rom era solito allenarsi e farsi qualche grigliata, a base di pesce o petto di pollo.

Il belga ha però anche due appartamenti al Bosco Verticale: il grattacielo “più bello e innovativo del mondo”. Composto da due torri, nel quartiere Isola, vicino alla stazione di Porta Garibaldi, dove troviamo 700 alberi, 5 mila arbusti di dimensioni molto grandi e più di 15 mila piante. Qui in passato hanno abitato anche Fedez e l'attuale allenatore del Napoli Luciano Spalletti.

Ecco dove andava a mangiare Lukaku

Dalle abitazioni ai ristoranti, dove Lukaku spesso si presentava con la famiglia. Per quel che riguarda la carne, lo potete cercare al El Porteno, locale argentino nella zona dell'Arena, oppure a La Griglia di Varrone, nella zona della movida di corso Como. Ma Lukaku si fermava spesso, per il pesce, anche in un ristorante giapponese stellato in zona corso Sempione.

Lukaku: l'aperitivo in hotel

Non mancava nelle giornate milanesi di Lukaku l'aperitivo, dopo le partite e con i compagni di squadra. Il suo luogo preferito era 'The Squadre Milano Duomo', albergo situato in pieno centro. Qui Romelu era solito fare quattro chiacchiere e bere un drink. Continuerà questa tradizione? Lo scopriremo presto.

Lukaku: le gite sul Lago di Como

Per evadere un po' dalla metropoli, oltre degli allenamenti alla Pinetina, meta prediletta per Lukaku e famiglia per una gita era il lago di Como. Cernobbio e Bellagio sono state due cittadine in cui lo si è visto spesso. Nella tranquillità dei luoghi manzoniani. Lontano dal clamore e dal rumore a ricaricare le pile.