Raduno Inter: il centro sportivo sarà chiuso al pubblico

Niente tifosi il 6 luglio per il raduno dell'Inter al Suning Centre 'Angelo Moratti' di Appiano Gentile. Il ritiro sarà chiuso al pubblico per questioni di sicurezza. Non sarà consentito neanche l'accesso ai fotografi e agli operatori televisivi; niente fotografie o video (con telefonini o altri dispositivi) all'interno della Pinetina.

Inter: ad Appiano solo giocatori e staff Ad Appiano ci saranno dunque soltanto i giocatori e lo staff. Sembrerà quasi di essere tornati ai tempi del covid quando le strutture sportive erano vietate al pubblico. Ma in questo caso il coronavirus non c'entra nulla. La decisione è stata presa perché nella zona adiacente all'ingresso del centro Moratti c'è un cantiere aperto e quindi non può essere utilizzato il parcheggio esterno alla struttura.