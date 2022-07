Joao Pedro, Pinamonti, Petagna: si sblocca il mercato degli attaccanti

L'Inter aspetta un rilancio dell'Atalanta

Torniamo a Joao Pedro. L'italo-brasiliano del Cagliari è molto stimato dal Galatasaray e presto potrebbe esserci il contatto decisivo per chiudere l’operazione. Il Valencia, che la scorsa settimana aveva chiamato il club sardo, resta alla finestra anche se deve cedere un attaccante per presentare un’offerta. Sullo sfondo resta il Torino, storico estimatore del calciatore ma bloccato dalla cessione di Gleison Bremer. Andrea Pinamonti, invece, è in parola con l’Atalanta che in settimana avrà un confronto con l’Inter per provare a blindare l’affare sui 15 milioni di euro. L’ex Empoli, ricordiamolo, ha congelato le offerte di Monza e Salernitana perché determinato a fare uno scatto di carriera dopo l’esperienza in Toscana.